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На Донетчине бойцы ГСЧС спасали козленка (Фото)

05.06.20 09:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Дружковке (Донецкая обл.) спасатели достали из канализационного колодца козленка. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Вечером 4 июня диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что на ул. Нахимова в Дружковке в канализационный колодец упал маленький козленок. Владелец животного не смог самостоятельно его достать.

«Бойцы 45-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, с помощью выдвижной лестницы достали из канализационного колодца глубиной 3,5 м козленка и передали его владельцу. От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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