Даст ли возвращение к «будапештскому формату» шанс на мир в Украине: Мнение экспертов

Вслед за визитом в Берлин министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак поедут и в Париж. Дата пока не называется, но произойдет это до встречи глав МИД «нормандской четверки», которую 2 июня в Берлине анонсировали Кулеба и его немецкий коллега Хайко Маас. Интересно, что накануне визита украинской делегации в Берлин, на портале американского аналитического центра Atlantic Council вышла статья вице-премьера-министра и представителя Украины на переговорах в Минске Алексея Резникова о необходимости возвращения к «будапештскому формату». Эксперты считают, что таким образом Офис Владимира Зеленского пытается вернуть к переговорам США. Но согласится ли Россия? Об этом пишет «Сегодня».

Все, кто говорят о «будапештском формате» или формате «Будапешт+», так или иначе основываются на Будапештском меморандуме. Документ подписали 5 декабря 1994 года. В обмен на сдачу Украиной ядерного потенциала, подписанты меморандума – Россия, Великобритания и США (к которым позже присоединились Франция и Китай) – предоставляли Киеву свои гарантии безопасности. Так считалось до весны 2014 года.

После аннексии и оккупации Россией Крыма, и начала прямого военного вторжения на Донбасс оказалось, что все шесть пунктов Будапештского меморандума абсолютно не обязывают его подписантов защищать Украину от военных посягательств других государств. Единственное, что точно предусматривает меморандум – это созыв консультаций его подписантов. Но юридических механизмов, как подписанты должны действовать, если на Украину напали, в документе нет.

В апреле 2014 года Украина созвала консультации подписантов Будапештского меморандума. Собрались на тот момент министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Глава МИД РФ Сергей Лавров от участия отказался, заявив, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не угрожала Украине ядерным оружием.

В апреле 2014 года Украине также удалось выйти на Женевский формат. В Женеве 17 апреля собрались Андрей Дещица, Джон Керри, высокий представитель ЕС Кэтрин Эштон и Сергей Лавров. Стороны даже подписали заявление из четырех пунктов, но ни один из них Россия так и не выполнила.

За шесть лет войны с Россией почти все украинские политики предлагали вернуться к «будапештскому формату» на основе Будапештского меморандума. В 2016 году, будучи президентом, на основе Будапештского меморандума Петр Порошенко предлагал создать формат «Женева+» по возвращению Крыма. По словам экспертов, предложения о создании «будапештского» или формата «Будапешт+» были и в предвыборных программах партий на парламентских выборах в 2019 году. Говорили об этом и в «Слуге народа». Но никогда еще такие идеи, во-первых, не воспринимались на Западе, а, во-вторых, в России.

Зачем же о «будапештском формате» снова заговорили? И главное, согласится ли на это Россия? В своей статье Алексей Резников пишет, что поначалу переговоры в «будапештском формате» можно вести и без России. Но какой тогда смысл?

«Я бы был очень осторожен, пытаясь заменить "нормандский формат" "будапештским". Россия и Путин лично принимают участие, зачастую не очень продуктивно, в "нормандском формате" с Францией, Германией и Украиной. Но в апреле 2014 года, когда Украина созвала встречу министров иностранных дел на основе Будапештского меморандума, пришли министры иностранных дел США и Великобритании. Министр иностранных дел России Сергей Лавров этого не сделал. Примет ли участие Россия в "будапештском формате" сегодня? Сомневаюсь», – сказал изданию Стивен Пайфер.

К тому же, по словам члена правления Совета внешней политики «Украинская призма» Анны Шелест, в свое время Вашингтону предлагали официально присоединиться к переговорному формату. Тогда Курт Волкер еще был спецпредставителем Госдепа по украинскому вопросу, и в США ответили, что этого пока хватит. Однако после ухода Волкера его место продолжает пустовать, а Штаты и президент США Дональд Трамп с головой погрузились в свои внутренние проблемы и предвыборную гонку.

«Почему сейчас в Украине считают, что ситуация изменилась и США вдруг в год выборов будут готовы присоединиться? Я не вижу, какие для этого есть оптимистические основы. Чтобы просто поговорить о формате? Все, что есть в Будапештском меморандуме – это консультации, которые и так созываются. Британцы об этом постоянно говорят, французы…Я даже от некоторых политиков слышала, что к "будапештскому формату" они хотят еще и Китай, ведь он же подписант. Для меня Будапешт – это минус Германия. Что это тогда даст? Или вы хотите сделать "будапештский формат" + Германия? К тому же, без России это не будет иметь смысла. Россия теоретически может согласиться. Для нее это будет даже лучше. Это будет размывание переговорных форматов, как это было в свое время в Боснии. Когда плодятся переговорные форматы, это дает агрессору возможность манипулировать», – сказала изданию Анна Шелест.