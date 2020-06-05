В районе ООС пограничники задержали мужчину, причастного к НВФ

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) пограничники задержали мужчину, причастного к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 4 июня во время реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, задержали «ополченца».

«Мужчина 1986 года рождения, житель города Краматорск, в апреля 2014 года добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, которые тогда называли себя "народное ополчение Донбасса". Там он нес службу на одном из блокпостов, выполнял задачи по соблюдению так называемого пропускного режима, проверки документов и осмотра транспортных средств граждан», – сообщили в Госпогранслужбе.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.