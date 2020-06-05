COVID-19: В ВСУ зафиксированы 14 новых случаев

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрированы 14 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих, еще 4 военнослужащих находятся в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – сообщили военные медики.

Семь человек (Николаевская и Киевская область – по 1 военнослужащему, Ровенская область – 4 работника ВС Украины и Житомирская область – 1 работник ВС Украины) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние их здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

В целом по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 142 человека. Всего за время пандемии выздоровел 131 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 567 человек. У 67 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.