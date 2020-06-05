Эксперт рассказал, что позволит тяжелой промышленности Украины динамично развиваться (Видео)

Металлурги просят пока не увеличивать ренту на добычу железной руды. Потому что промышленники уже тратят на производство почти вполовину больше денег и теряют покупателей-иностранцев. Больше потеряют денег из-за изменений в Налоговом кодексе. Новый скандальный закон 1210 парламент принял в январе и президент его уже подписал. Но поставил условие, что парламентарии внесут в документ правки. И пока исправлять закон никто не спешит, он уничтожает отрасль, говорят металлурги. Об этом сообщает «34 канал».

«Учитывая крайне сложную ситуацию которая есть сейчас. Это глобальный кризис, это пандемия COVID-19. В части рентной платы, ее увеличения, хотя бы на год сделать отсрочку, ну, скажем до мая 2021 года. За это время мы могли бы вместе с правительством, вместе с Верховной Радой разработать какую-то приемлемую формулу, которая бы учитывала все нюансы, которая бы учитывала цены на мировых рынках. Для того, чтобы с одной стороны государство получило справедливую плату за то, что используют ее недра. С другой стороны наша промышленность могла нормально динамично развиваться», – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.