ДТП на Донетчине: В Волновахе погиб молодой парень, а в Покровске – пострадал пожилой мужчина

На Донетчине в результате ДТП в Волновахе погиб 18-летний парень, а в Покровске – получил травмы пожилой мужчина. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают пресс-службы Волновахского и Покровского отделов Донецкой области.

Так, в Волновахе в результате столкновения автомобиля Toyota и мотоцикла Yamaha погиб 18-летний мотоциклист. Авария произошла поздним вечером 4 мая на перекрестке пер. Путейский и ул. Центральная.

Предварительно установлено, что водитель внедорожника выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с мотоциклом «Yamaha», который двигался навстречу.

Водитель мотоцикла – 18-летний местный житель – получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть парня.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

А в Покровске водитель грузового автомобиля сдавал назад и сбил пожилого мужчину, которого не заметил.

Правоохранителям поступило сообщение от медиков о том, что ими был госпитализирован мужчина 1940 года рождения, которого сбил автомобиль.

«Выехав на место происшествия, полицейские установили, что водитель грузового автомобиля, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своих действий и совершил наезд на пешехода, который в этот момент находился позади транспортного средства. Травмированного пенсионера доставили в больницу», – рассказали в полиции.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.