Пересечение КПВВ на Донбассе: Из-за недостатка информации появляются невероятные слухи

Из-за недостатка информации о пересечении КПВВ на Донбассе появляются невероятные слухи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе пресс-конференции на тему: «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина: правозащитники представят рекомендации для власти» сообщила координатор «горячей линии» общественной организации «Донбасс-SOS» Виолетта Артемчук.

По ее словам, до карантина в общем количестве обращений на «горячую линию» вопросы по КПВВ занимали примерно 50%, что очень много. «А теперь – 80%. То есть, люди звонят, услышав эту информацию. И наибольший запрос сейчас от людей – они хотят именно услышать фактаж, когда и как это будет происходить», – сообщила Артемчук.

«Нам называют причины, из-за которых люди собираются вернуться – причины очень разные. Иногда от определенных историй – комок в горле, так как это очень важные причины, но почему-то людям было отказано в пересечении», – добавила она.

Представительница «Донбасс-SOS» привела пример женщины, которая проходила химиотерапию в неподконтрольном украинским властям Донецке. Курс был окончен, и женщина 2 месяца после химиотерапии, когда нужно больше лежать и отдыхать, она снимает какой-то угол и вынуждена целый день ходить, чтобы только прийти и переночевать. Также не могут попасть на свои огороды пенсионеры – а многие живут с этих огородов целый год.

Больше всего, по словам Артемчук, люди нуждаются в четкой информации – они ее очень ждут. «Из-за недостатка информации появляются невероятные слухи, которые распространяются… Например, сегодня у нас спрашивали адрес лаборатории, где нужно сдать тест на коронавирус – "чтобы пересечь линию разграничения, так как после 10-го без этого теста не разрешат пересечение". Откуда берутся эти слухи? Я думаю, это не единственный слух», – сказала она.