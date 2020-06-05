Правозащитница рассказала, для чего людям нужно пересекать линию разграничения в карантин

Чаще всего люди хотят пересечь линию разграничения в условиях карантина, чтобы воссоединиться с семьей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе пресс-конференции на тему: «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина: правозащитники представят рекомендации для власти» сообщила координатор «горячей линии» общественной организации «Донбасс-SOS» Виолетта Артемчук.

Людям необходимо пересекать КПВВ даже в условиях карантина по разным причинам. При этом наиболее частная гуманитарная причина для пересечения линии разграничения в условиях карантина – это объединение семьи.

«По разные стороны линии разграничения остались родные, близкие, дети – которые, может, не младенцы, но которые нуждаются в уходе», – сообщила Артемчук.

«Например, 10-летний мальчик может долго прожить с соседкой?», – пояснила она.