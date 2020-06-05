На Харьковщине задержали женщину, которая поставляла медикаменты в «ДНР» (Фото)

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств в «ДНР». Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия органов безопасности, местная жительница организовала поставки продукции на временно неподконтрольные украинским властям территории Донецкой области в адрес структурных подразделений «минздрава ДНР».

«Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого "минздрава ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции», – говорится в сообщении СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщении женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма», – отметили в СБУ.