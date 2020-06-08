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Сказка из прошлого: Житель Донецка показал блошиный рынок (Фото)

08.06.20 08:36
Рынок в Донецке
Рынок в Донецке / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке на рынке возле ж/д вокзала есть место, где люди продают свои различные старые вещи, раскладывая товар на земле. Какие товары продают на таком блошином рынке, на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

«Давно уже не снимал блошиный рынок возле ж/д вокзала. Недавно вновь его посетил...», – написал Сергей Голоха.

Среди представленных товаров – самовар и другая посуда, игрушки, значки, часы, альбом с фотографиями киноактеров, книги советских времен.

Пользователи соцсетей по-разному оценили колорит рынка на представленных фото:

  • Андрей: «Всегда удивляло, кому нужно такое старье, которое никак не относится ни к антиквариату, ни чему-то старинному. Больше на похоже на абсолютно ненужные вещи, которые выкидывают»;
  • Елена: «Особенно трогают вещи, с которыми ты был знаком в детстве, в родительском доме. А так как это было абсолютное счастье, то до слез»;
  • Людмила: «Это сказка из прошлого. Обожаю такие рынки. На них столько приятных неожиданностей из прошлого. Ностальжи...».

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