Сказка из прошлого: Житель Донецка показал блошиный рынок (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на рынке возле ж/д вокзала есть место, где люди продают свои различные старые вещи, раскладывая товар на земле. Какие товары продают на таком блошином рынке, на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

«Давно уже не снимал блошиный рынок возле ж/д вокзала. Недавно вновь его посетил...», – написал Сергей Голоха.

Среди представленных товаров – самовар и другая посуда, игрушки, значки, часы, альбом с фотографиями киноактеров, книги советских времен.

Пользователи соцсетей по-разному оценили колорит рынка на представленных фото: