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С верхних этажей: Как выглядит Донецк (Фото)

09.06.20 09:09
Донецк, Киевский р-н
Донецк, Киевский р-н / Фото: facebook.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Геннадий Казаков показал Киевский район, а также вид на город с верхнего этажа высотки в этом районе. Фотографиями дончанин поделился на своей странице в Facebook.

В частности, мужчина показал вид с верхних этажей высотного здания на проспект Киевский. С высоты также хорошо видны различные части города: терриконы, в том числе шахты «Заперевальная» в Буденновском районе и элеватор возле него, здание хлебозавода, ТЦ «Северный», многоэтажки и частный сектор.

Кроме того, мужчина показал шахту Засядько, сквер и фонтаны.

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