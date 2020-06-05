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В «ДНР» уже 24 смерти от коронавируса

05.06.20 13:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» зафиксировали еще одну смерть от COVID-19, всего зарегистрированы 642 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 4 июня исследованиям, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19. Два положительных результата исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у прибывших из Российской Федерации. Также среди новых случаев инфицирования – 1 ребенок, контактировавший ранее с инфицированными родителями, и 7 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «республике».

«Зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции – женщина в возрасте 40 лет», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 11:30 5 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 642:

  • на лечении – 459 пациентов,
  • выписаны – 159 человек,
  • летальных случаев – 24.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 июня в Украине коронавирусом заболели 25 964 человек (11 372 пациента выздоровели, 762 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 195 случаев заболевания (112 человек выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 51 случай СOVID-19 (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 429 случаев заболевания коронавирусом (выздоровел 341 человек, летальных случаев – 9).

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