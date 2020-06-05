На Донетчине начальник подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы погорел на вымогательстве

Служба безопасности Украины подозревает начальника группы управления внутренней и собственной безопасности Краматорского пограничного отряда в вымогательстве денег. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По данным предварительного следствия, чиновник требовал 10 тыс. грн взятки от военнослужащего подразделения Госпогранслужбы.

«Взамен злоумышленник обещал не уведомлять высшее руководство и правоохранителей о якобы употреблении военным наркотиков. К противоправной деятельности начальник привлек своего знакомого – кассира местной автозаправки, а сам в это время выехал к родственникам в Сумскую область», – рассказали в спецслужбе.

Задержали офицера внутренней безопасности в Сумской области в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения денег посредником.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела», – отметили в пресс-службе.