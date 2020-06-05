Новым очагом вспышки COVID-19 на Донетчине охвачены 30 человек, – Кириленко

Вспышка коронавируса в Славянске (Донецкая обл.) связана с одним из предприятий города, и в этом очаге уже выявлены 30 человек. Источник заражения пока устанавливается. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что накануне в Славянске были лабораторно подтверждены еще 19 случаев COVID-19, 18 из них – у работников одного из предприятий города и членов их семей.

«Первый случай зарегистрирован на этом предприятии 29 мая, второй – 30 мая, и 2 июня уже имелось наличие вируса у родственников больных. Всего в этом очаге на сегодняшний день выявлено 30 человек, 6 из них находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице Константиновки, одна женщина в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», – рассказал Кириленко.

По его словам, с руководством предприятия проведена соответствующая работа, устанавливается, откуда могло пойти распространение заболевания.

«Предприятие работает и имеет контакты по всей территории Украины, мы выясним точно, кто был контактным лицом и в какой части страны, и тогда дадим достоверную информацию», – отметил глава области.

Также он сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям), на котором решили временно ограничить пассажирское междугороднее сообщение из Славянска до Краматорска.

«Я прошу всех отнестись с пониманием к этим временным неудобствам. Понимаю, что люди подошли к ослаблению карантина, идет расслабление в общении. Но не нужно забывать, что пандемия не завершилась, и у нас продолжаются карантинные мероприятия, даже при их некотором ослаблении», – подчеркнул Кириленко.

Присутствующий на брифинге директор ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко добавил, что в Славянске еще выявлены 314 контактных лиц, которые связаны и общались с заболевшими. Это значит, может усложниться эпидситуация.

Напомним, за предыдущие сутки, 4 июня, в Донецкой области подтвержден 21 новый случай COVID-19: по одному заболевшему – в Мариуполе и Курахово, и 19 – в Славянске. Всего на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 195 случаев заболевания (112 человек выздоровели, летальных случаев – 5).