Разная практика на КПВВ: Правозащитники рассказали об основаниях для пересечения линии разграничения

Гуманитарные основания для пересечения линии разграничения во время карантина не были закреплены в нормативных документах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе пресс-конференции на тему: «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина: правозащитники представят рекомендации для власти» рассказали участники конференции.

По словам менеджера по адвокации Центра прав человека ZMINA Елены Луневой, к сожалению, не было нормативного закрепления оснований для пересечения линии разграничения в карантин. «Но они были в распоряжении отдельном, 291-м, – там было указано, что люди могут быть допущены к пересечению при наличии гуманитарных оснований. Ну и, собственно, в зоне операции Объединенных сил точно так же действовали эти гуманитарные основания, которые были разъяснены письмом вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», – рассказала она.

Как сообщила координатор «горячей линии» общественной организации «Донбасс-SOS» Виолетта Артемчук, разъяснения были опубликованы, когда в марте многие украинцы возвращались из-за границы – эвакуационными рейсами их привезли в Украину, но они не могли попасть на неподконтрольную территорию через КПВВ. Такие ситуации считали гуманитарным основанием для пересечения линии разграничения.

Также если на неподконтрольной территории оказался иностранец, которого на подконтрольной территории, в Киеве, ждет рейс для эвакуации в его страну проживания – это решено было отнести к гуманитарным основаниям.

Еще одним основанием было указано следование для лечения.

«Этот список не был исчерпывающим, там были и другие основания. В том числе преследование по политическим мотивам на оккупированной территории», – дополнила Елена Лунева.

«Еще раз скажу: они (гуманитарные основания – ред.) не были закреплены нормативными документами. Именно поэтому было много обращений от людей, которые не смогли воспользоваться ними. Потому что практика применения гуманитарных оснований на разных КПВВ была откровенно разной. На данный момент актуальным является урегулирование этого вопроса в нормативном документе, который будет опубликован, где будет какой-то перечень гуманитарных оснований – это было бы очень хорошо», – подчеркнула правозащитница.