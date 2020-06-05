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Красный Крест направил жителям неподконтрольного Донбасса почти 55 тонн гумпомощи

05.06.20 13:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса почти 55 тонн стройматериалов. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Три грузовых автомобиля Международного комитета Красного Креста вчера, 4 июня, последовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту "Киев-Донецк". Более 54 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры направлены жителям временно оккупированной территории Украины. Отметим, что пограничники Донецкого отряда и во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении.

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