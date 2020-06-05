За помощью обратилась не сразу: В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы

В неподконтрольной украинским властям Еленовке, что к югу от Донецка, в результате обстрела получила ранение мирная жительница. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Вчера около 20:00 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении посекла Еленовка из БМП-1. По уточненным данным, в результате обстрела множественные осколочные ранения левого плеча и предплечья, обеих ягодиц и левого бедра получила женщина 1961 года рождения, проживающая по ул. Переездная, 110», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что из-за позднего времени суток пострадавшая не обратилась за медицинской помощью.

«Карету "скорой медицинской помощи" вызвали представители администрации Еленовки сегодня утром. Пострадавшая доставлена в городскую больницу Докучаевска, однако из-за характера ранений принято решение о перемещении в больницу Донецка», – заявляют в «республике».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» при обстреле контужена 80-летняя женщина, проживающая в селе Таврическое.