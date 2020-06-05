Вторая волна может наступить уже сейчас: Глава Донетчины против открытия КПВВ

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко не поддерживает открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в нынешней ситуации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 5 июня, на брифинге в ДонОГА.

Глава области отметил, что вопрос открытия КПВВ остается острым, но он не поддерживает сейчас возобновление работы пунктов пропуска.

«Дату открытия сегодня я не назову. Беру на себя всю ответственность в этом случае, но я не являюсь сторонником открытия КПВВ, как бы кто ни пытался манипулировать этой ситуацией. Могу взвешенно подойти после детального изучения ситуации после ослабления карантина. И когда статистика будет свидетельствовать об увеличении количества выздоровевших и превышении числа выздоровевших над заболевшими, – тогда может идти речь об определенном изменении режима работы КПВВ, а именно пропуске групп лиц, и так далее – режим мы потом доведем», – пояснил Кириленко.

Он заверил, что как минимум 2 раза в неделю по селектору докладывает и главе государства, премьер-министру и профильным министрам по поводу работы КПВВ.

«Также знаем, что приближается внешнее независимое оценивание (ВНО), и также есть острый вопрос. Вчера я и премьер-министру, и профильному министру сказал свою точку зрения, они прислушались. Уверен, что на следующей неделе уже будет решение этого вопроса, с учетом возможных рисков при открытии КПВВ и прохождении лиц, которые будут сдавать ВНО с временно оккупированных территорий», – сказал Кириленко.

Глава ОГА добавил, что понимает, что многие люди «имеют и отношения, и родственников на подконтрольной территории», но в то же время, по его словам, тот весомый результат, которого достигли в борьбе с пандемией на территории области, – просто может быть сведен на нет.

«Открытие КПВВ и неконтролируемость ситуации, которая происходит на неподконтрольной территории, может иметь последствия, и даже мы не будем говорить о второй волне. Вторая волна может наступить уже сейчас. Поэтому прошу всех отнестись с пониманием», – резюмировал Павел Кириленко.