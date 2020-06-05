Совещание у Зеленского: Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе

Штаб операции Объединенных сил готовится к открытию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 10 июня. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В правительстве отмечают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

«Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

В то же время, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию КПВВ на линии разграничения.