Налоговое давление: Как законопроект 1210 повлияет на металлургическую отрасль (Видео)

Горняки и сталевары ожидают от Офиса президента скорейших поправок к закону 1210 об изменениях в фискальной политике. Говорят, сейчас документ принесет государству не так налоговую выгоду, как безработицу и руины вместо тяжелой промышленности. Поручение Владимира Зеленского своему Офису о правках – есть, а вот движения в деле – нет. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Александр и Наталья Ершовы работают вместе на металлургическом предприятии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Женщина оставила работу в горном институте. И теперь это – семейное дело.

«Я люблю свою работу, прихожу на нее в любой день», – говорит Наталья.

Работу ценят, потому что здесь хорошие, как на время кризиса, выгоды.

«Стабильность. Ты знаешь когда у тебя зарплата. Когда выходной, когда отпуск», – говорит Александр.

И тут – опасность. На предприятии уже обсуждают новый закон и знают, что дела будут плохи. Наталья говорит: ее семья может оказаться в безвыходном положении.

«Из-за того, что с мужем мы работаем вдвоем на этом предприятии, мы можем совсем остаться без прибыли», – говорит женщина.

Теперь предприятие, где работают Наталья с Александром, как и все горнодобывающие комбинаты государства, заставили платить в 1,5 раза больше за недра и сырье, которое используют в сталеварении или экспортируют. 1210 – новый, но по сути устаревший закон, говорят на предприятии «АрселорМиттал». Это – многомиллиардное давление на всю отрасль, неизбежный рост стоимости продукции, а следовательно – потеря рынков сбыта.

«Он принимался совсем в другой экономической ситуации. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Конкуренция обострилась еще во второй половине прошлого года. Это повлияет на наших людей, это повлияет на состояние предприятия», – объясняет глава представительства в г. Киеве ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимир Ткаченко.

Вместе с рентой повысили стоимость платы за землю, говорит руководство предприятия. С падением цен на металлопрокат и сырье имеют не бизнес, а испытание на прочность.

«Убыточность долго терпеть никто не может. Существуют законы рынка, они беспощадны», – говорит Владимир Ткаченко.

Закон 1210 был в президентском ящике с января. Владимир Зеленский долго его не подписывал, решился только в мае. Но с замечанием – немедленно внести правки. Дал поручение своему Офису. Между тем у металлургов – новая волна кризиса. Говорят, к COVID-19 получили еще и закон 1210. А в президентском Офисе их как не слышали, так и не слышат.

«Произошло это в очень неудобное время. Ни разу мы толком не собирались по этому вопросу. Так, чтобы дать конкретные предложения, чтобы нас услышали. В первом квартале мы получили почти 14 млрд грн убытков», – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Уменьшилась валютная выручка, а значит – это уже дело государственного значения.

«Это уже каждый гражданин Украины в ближайшее время сможет увидеть на табличках обменных пунктов. Учитывая крайне сложную ситуацию, которая есть сейчас – это глобальный кризис, это пандемия COVID-19, в части рентной платы, ее увеличение – хотя бы на год сделать отсрочку», – считает Сергей Беленький.

Между тем в Украине из-за закона 1210 уже приостановили производство масел. Заявление сделали руководители одного из предприятий, что в Бердянске.

«Работа масло-смазочной отрасли остановилась на сегодня полностью. Принимая эти поправки, законодатель не предусмотрел никакого переходного периода для промышленных предприятий – производителей масел и смазок Украины», – говорит директор по маркетингу ООО «Украинско-британское совместное предприятие АЗМОЛ-Бритиш Петрохемикалс» Максим Токин.

По разным оценкам, только в металлургии Украины работают 190 тыс. человек. И еще почти полмиллиона работников смежных отраслей. Когда же президентские инициативы попадут в парламент, в его Офисе журналистам пообещали сказать сегодня, 5 июня.