В Донецкой ОГА рассказали о тестах и новых случаях COVID-19

В Донецкой области добились увеличения количества тестов на 100 тыс. населения, уже достигнут показатель 10,95. На норму (12) планируют выйти на следующей неделе. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что за минувшие сутки проведено 220 ПЦР-исследований лабораториями в Донецкой области, еще 161 образец исследовали в лаборатории Киева в Центре общественного здоровья. 20 образцов исследовали иммуноферментным методом в областной больнице Мариуполя и частном медицинском центре в Мариуполе.

«Таким образом, вчера в Киев был направлен 401 результат, и на 100 тыс. населения у нас показатель составляет 10,95 – почти 11. Если такими темпами мы будем работать, то на следующей неделе мы выйдем на необходимые 12 тестов на 100 тыс. населения», – сказал Педенко.

Также он напомнил, что за предыдущие сутки в области выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, из них 19 – в Славянске, и два новых случая – в Мариуполе и в Марьинском районе в городе Курахово. Что касается источников заражения – эпидситуация более-менее ясна в Славянске, по остальным двум случаям эпидрасследование продолжается.

«Как заболели эти люди – пока неизвестно, известно только, что в Мариуполе заболел врач, который уже двое суток находился на больничном по поводу острого респираторного заболевания. А женщина, которая заболела в Марьинском районе, готовилась к оперативному вмешательству, у нее взяли образец на COVID-19, чтобы осуществить плановую госпитализацию, но он был позитивным», – рассказал Педенко.

Всего на сегодня в Донецкой области лабораторно подтверждены 195 случаев коронавирусной инфекции, 78 человек получают лечение, из них 23 госпитализированы, 55 находятся на амбулаторном лечении.