По 70 тестов в день: В Мариуполе работает новая ПЦР-лаборатория

В Мариупольском филиале областного лабораторного центра уже 5-й день работает новая ПЦР- лаборатория по тестированию на COVID-19. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил директор ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Выходят на 70 образцов в день, в прошлое воскресенье они сделали 160, и два врача заболели, была большая нагрузка. Сейчас они делают 70 тестов», – сказал Гончаренко.

По его словам, 6 июня ожидают поступление двух ламинарных шкафов, которые необходимы для того, чтобы защитить работников и обеспечить большее количество исследований с учетом организации второй смены.

«Там 6 лабораторий в филиале – это большой город и большой филиал. И там будет 3 бригады, мы сможем перейти на двухсменную работу. Только сегодня они работают 5-й день, и надо все отработать. Они прошли обучение, но нужно еще подготовить еще те две дополнительные бригады. Специалистов там достаточно», – отметил Василий Гончаренко.

Главный санврач уточнил, что новая лаборатория в Мариуполе оснащена высококлассными амплификаторами, это классическая ПЦР-лаборатория, которая также имеет возможности делать и ИФА-тесты (методом иммуноферментного анализа на антитела к коронавирусу).

Он также сообщил, что обратился с просьбой в облгосадминистрацию, чтобы приобрели лабораторию для Краматорского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины».

«Не совсем по профилю сегодня работает СПИД-лаборатория (в Славянске, которая сейчас делает ПЦР-тесты на коронавирус – ред.). Когда в Краматорске будет ПЦР-лаборатория, каждая будет работать по своему профилю», – сказал Гончаренко.

Он добавил, что в системе областного лабораторного центра ИФА-лаборатории есть в Мариуполе, в Краматорске и в Торецке. Если будут обеспечены материалы для исследований – они готовы проводить ИФА-тесты на коронавирус.