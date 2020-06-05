Скандал в Раде: Что означала нецензурная переписка двух нардепов (Видео)

Очередную телефонную переписку парламентариев в Верховной Раде сняли журналисты. В ней народные избранники хотят разобраться с бизнесменами. Общение на интеллигентное не похоже – с грязной бранью. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Заседание Верховной Рады. Депутаты одновременно слушают, голосуют, общаются и даже переписываются. Все о работе. Даже в частных мессенджерах пишут о важном для страны. Эмоционально пишут. Двое парламентариев Андреи – Герус и Жупанин – об энергетике... с бранными словами.

Фото: скриншот видео ТК «Украина»

Перевести приличным языком журналисты попросили депутата-сквернослова.

«Это не с моего телефона сделана фотография, это было сделано с телефона Андрея Михайловича Геруса, поэтому актуальнее будет вопрос задавать ему», – сказал народный депутат, фракция политической партии «Слуга народа», Андрей Жупанин.

Что значило слово, не объяснил и Андрей Герус. Только подтвердил – участвовал в этом общении.

«Я такого не сообщал! Это не я писал, нет, не я. Это другие люди. Это мне писали», – сказал народный депутат, фракция политической партии «Слуга народа» Андрей Герус.

«Зеленые» на языке энергетиков – это владельцы или инвесторы станций, работающих от солнца ветра и биотоплива. А вот глагол рядом в сообщении не из профессионального сленга.

Такое слово есть и в толковом словаре. Его журналисты взяли в библиотеке. Нужная страница, двадцатая строка, и вот – то самое слово. Правда, пишется несколько иначе – не как в переписке депутатов.

Слово – не украинское, говорят филологи.

«По своему происхождению оно не свойственно украинскому языку. Потому что украинцы с давних времен почитали свою мать. И то, что касается половых женских органов – оно не употреблялось в языке, потому что мать – это святое», – говорит филолог Лариса Богдан.

В словаре есть целых 4 значения пикантного слова: «сильно бить», а еще «ехать», «есть» и «надоедать». «Зеленым» очень интересно, что с ними планировали делать депутаты.

«Я вечером вчера еще увидел, и, соответственно, было весело», – говорит бизнесмен Максим Ефимов.

«Жаргон уличной шпаны. И, соответственно, осознание своей роли и места в этом процессе и своих задач, которые он выполняет, нас категорически не устраивает», – говорит управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.

На людях и глаза в глаза президент и правительство обещают инвесторам компромисс по «зеленому» тарифу. За глаза те, кто сидит в креслах энергетического парламентского комитета, – Андрей Жупанин и Андрей Герус – не выбирают глаголов.

«Вопрос этики по отношению к этим людям – это даже смешно вспоминать, так как использование ими ненормативной лексики является признаком их падения морального», – говорит политолог Тарас Березовец.

Впрочем, осудить за частную переписку вряд ли получится – убеждают эксперты.

«Правовая плоскость, которая имеет место тогда, когда вот за этим словом, содержание которого мне сложно охарактеризовать, есть призывы к каким-то насильственным действиям, к какому-то правонарушению, вот только в этом случае может возникнуть этот правовой контекст», – говорит руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук .

Герус с Жупаниным – не первые, кого журналисты застали за перепиской «с изюминкой». Депутат Андрей Мирошник писал вероятной любовнице. Богдан Яременко договаривался с кем-то об интиме за деньги. Депутат Елена Криворучкина мечтала заниматься любовью с абонентом «любимый» день и ночь. Пока за переписку «с перчинкой» поплатился только Богдан Яременко. Правда, не мандатом, а только должностью.