Выход из карантина: Правозащитница рассказала о возможных проблемах на КПВВ

Выход из карантина на КПВВ на Донбассе должен быть поэтапным. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, в ходе пресс-конференции на тему: «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина: правозащитники представят рекомендации для власти» рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

По ее словам, какие именно могут возникнуть проблемы на КПВВ, могут показать цифры. «До введения карантина через КПВВ, например, в Станице Луганской, в день проходило от 10 до 16 тыс. человек. В Донецкой области ситуация немножечко лучше, поскольку "Станица Луганская" – единственный КПВВ в Луганской области. На Донетчине КПВВ больше. Но, к примеру, на КПВВ "Марьинка" было также от 8 до 12 тыс. граждан», – сообщила Одинцова.

«Именно поэтому мы говорим, что возможность выхода из карантина, точно так же, как сейчас это делается по всей Украине – может быть поэтапным. Поскольку такая нагрузка на КПВВ, притом, что будут внедрены специальные медицинские проверки, это будет просто большое скопление граждан. Также будут проблемы как у граждан, которые будут находиться в очереди, так и на тех, кто будет их пропускать. Поскольку это – огромная нагрузка также на работников Госпогранслужбы», – пояснила аналитик.

Она напомнила, что в прошлом году на КПВВ умерли 44 человека, также были ухудшения сердечно-сосудистых заболеваний в связи с тем, что люди очень долго находились в очереди.

«Именно поэтому мы должны понимать, что выход из карантина должен быть поэтапным. И также граждане должны это понимать. В первую очередь, что пересекать КПВВ должны те лица, которые наименее уязвимые в нашу нынешнюю карантинную ситуацию», – сообщила Анастасия Одинцова.

«То есть, пожилые люди, мы понимаем, что очень долго у них был период, когда они не могли пройти через КПВВ. И сейчас очень много накопилось у людей проблем, которые можно решить только после пересечения КПВВ. Однако мы должны понимать, что для того, чтобы этот выход из карантина был безопасным как для граждан, которые будут пересекать, так и для граждан, которые проживают на этой территории, куда будут перемещаться в это время граждане, это должно быть в разумных пределах», – добавила она.