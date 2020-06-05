Ходила по учреждениям: В Славянске на женщину с подозрением на COVID-19 заявили в полицию

В Славянске (Донецкая обл.) случилась ситуация, которая вызвала панику у многих жителей города и заставила городской совет в срочном порядке ограничивать личный прием во всех государственных учреждениях, передает местное издание «Карачун».

«Женщина, которая заведомо находилась в контактной группе с заболевшим коронавирусом, вчера побывала на приеме в Пенсионном фонде, в налоговой и на Укрпочте. Она создала очень опасную ситуацию. Мы сейчас не понимаем круга ее возможных контактов», – сообщил заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

По его словам, в полицию уже отправили заявление работники учреждений, чья жизнь была подвержена опасности.

Как ранее сообщалось, в Славянске зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. За минувшие сутки, 4 июня, зарегистрированы 19 новых случаев заболевания. Всего в городе 37 заболевших COVID-19, в том числе 1 пациент скончался.