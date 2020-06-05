«Шахтер» – «Десна»: Перед матчем

В 25-м туре Премьер-лиги ФК «Шахтер» встретится с черниговской «Десной». Игра состоится 6 июня в 17:00 на НСК «Олимпийский». В пресс-службе «горняков» назвали несколько интересных деталей накануне поединка.

1:0 – самый популярный счет. «Шахтер» забил «Десне» 5 мячей в чемпионате, из них 3 – на счету Марлоса. В текущем сезоне он дважды принес «оранжево-черным» минимальные победы 1:0 – в Чернигове (22-я минута) и Харькове (90+5). Примечательно, что до этого чемпион также выиграл на ОСК «Металлист» в самой концовке: в октябре 2018-го решающим стал штрафной удар в исполнении Майкона на 88-й минуте.

Первый гол. Дебютный гол в истории противостояний в УПЛ оформил Жуниор Мораес. Нападающий сделал это на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове 25 июля 2018 года с передачи Олега Данченко. Тот поединок 1-го тура «Шахтер» впервые проводил в новой выездной серой форме.

Незаменимые. Жуниор Мораес – единственный футболист «Шахтера», который выходил в стартовом составе во всех 4 предыдущих матчах УПЛ с «Десной». У черниговцев с чемпионом всегда играли четверо: Денис Фаворов, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой и Александр Филиппов.

Крепкие защиты. За 24 тура «Десна» пропустила столько же, сколько и «Шахтер»: 16 мячей (половина – в заключительные полчаса, четверть – в отрезке с 16-й по 30-ю минуту). У команды 12 сухих матчей, а еще 8 – когда сопернику удалось распечатать ворота лишь раз.

Перехваты. Из команд топ-6 «Десна» – вторая по количеству перехватов (1 115) после «Александрии» (1 205), что в пересчете на 90 минут составляет 43,6. Самый востребованный в этом компоненте центральный защитник Андрей Гитченко (157 всего и 6,7 в среднем).

Конвертация ударов. В среднем за матч «Десна» наносит 12 ударов. Суммарно в этом сезоне черниговцы пробили 306 раз (это пятый показатель в лиге), то есть к их голу приводит приблизительно 1 из 8 ударов. Для сравнения у «Шахтера» 345 ударов и 62 мяча (5,5).