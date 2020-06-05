Глава Донетчины рассказал, насколько в области могут ужесточить карантин

В случае ухудшения эпидситуации в Донецкой области вернутся к первому этапу карантинных ограничений. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что для перехода на второй этап карантина установлены четко прописанные правила, в частности, 12 ПЦР-тестов на 100 тыс. населения.

«Для перехода на второй этап мы этим требованиям соответствовали. Сначала было несоответствие в расчетах Минздрава, потом пересчитали, это дало возможность перейти на второй этап. Если будет ухудшение, – прямые полномочия комиссии ТЭБ и ЧС*, у меня как главы военно-гражданской администрации перейти на первый этап сразу же, в соответствии с теми же предостережениями, которые действовали на первом этапе карантина», – пояснил Кириленко.

По его словам, программа «Большая стройка» при этом не будет остановлена, как и не останавливалась на первом этапе карантина.

«Мы двигаемся дальше, я уже начал объезды территорий. И такая же ситуация с реализацией других программ. Были у меня определенные сомнения по поводу финансирования со стороны государства по тем программам, которые уже запущены, но и их мы останавливать не будем. Вчера премьер-министр лично подтвердил, что средства будут выделены и будут поступать в том объеме, который был предусмотрен», – резюмировал Кириленко.

Напомним, за предыдущие сутки, 4 июня, в Донецкой области подтвержден 21 новый случай COVID-19: по одному заболевшему – в Мариуполе и Курахово, и 19 – в Славянске. Всего на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 195 случаев заболевания (112 человек выздоровели, летальных случаев – 5).

*Сокращения: комиссия ТЭБ и ЧС – комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.