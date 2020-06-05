Сняла российский флаг: В Донецке задержали жену гражданина Испании

В неподконтрольном украинским властям Донецке сотрудники местных «спецслужб» задержали украинку, жену гражданина Испании. Об этом сообщил муж похищенной Ганнибал Йепес, передает «Мариуполь-Экспресс».

Евгения Йепес Винуэса (девичья фамилия Лукиенко) постоянно проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в родной Донецк в гости и чтобы проверить собственную квартиру. Но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина.

Супруг Евгении рассказал, что в Донецке группа людей из 6-7 человек в среду, 3 июня 2020 года, около 21:30 пришла к квартире его жены по адресу: улица Артема, дом 79, и требовала открыть дверь под предлогом того, что женщина залила соседей внизу. После отказа открыть дверь пришедшие представились «полицией» и заявили, что в районе продают наркотики, а они только проверяют эту информацию. Получив отказ, «полицейские» пригрозили сломать дверь и только после этого Евгения Йепес пустила их в свое жилье. Все это время она была на связи с мужем, и он слышал угрозы в ее адрес.

«Они допрашивали ее и забрали в 23:45. Я считаю, что ее задержали потому, что утром этого дня она убрала флаг России, который представители "ДНР" повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения», – отметил Ганнибал Йепес.

«Сейчас ее номер отключен, вторые сутки нет никакой связи, "полиция ДНР" по телефону, говорит, что ничего не знает. "Служба безопасности ДНР" не дает мне никакой информации. Где моя жена – я не знаю и сильно беспокоюсь о ее безопасности», – сообщил гражданин Испании.

Евгения Йепес Винуэса

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке на фасадах домов на центральных улицах массово вывешивают флаги России.