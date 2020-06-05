Не штурмуйте: Правозащитники призывают дождаться четких рекомендаций о выходе КПВВ с карантина

С открытием после карантина линии разграничения нагрузка усилится не только на контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), но и на иные украинские службы. Поэтому Министерство реинтеграции сейчас коммуницирует с иными министерствами и ведомствами, чтобы выстроить работу по минимизации нагрузки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июня, рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова в ходе пресс-конференции на тему: «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина»

«Министерство по реинтеграции сейчас коммуницирует со всеми ведомствами, ведь не только от него зависит, как будет происходить выход из карантина КПВВ», – отметила она.

Кроме работы Госпогранслужбы, фискальных и правовых органов, которые непосредственно обеспечивают работу КПВВ, сейчас решается вопрос о выстраивании деятельности сопутствующих направлений.

Прежде всего, важно обеспечить медицинскую помощь на КПВВ. Это как непосредственно традиционная помощь для граждан, так и проверки на возможность заболевания коронавирусом. «Также нужно обеспечить передачу людей на обсервацию, а при необходимости – на лечение для граждан, у которых будет выявлен коронавирус или подозрение на него», – сказала Одинцова.

Также с открытием КПВВ резко усилится нагрузка на транспорт – как в районе линии разграничения, так и в целом по Донецкой и Луганской области и далее – по регионам страны. В этой связи нужно учесть момент, что некоторые города Донбасса к этому моменту могу еще не перейти на ослабленный карантин (в случае вспышек коронавируса), и транспортная система в них может работать в ограниченном режиме.

Далее – отделы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в Донецкой и Луганской области. Анастасия Одинцова отметила, что за период карантина в «ЛНР» и «ДНР» родилось много малышей, также есть случаи смерти. И все эти случаи потребуют узаконивания на украинской стороне. Соответственно, пересекающие КПВВ направятся в РАГСы.

Но сейчас процесс установления факта рождения или смерти, произошедшего на неподконтрольной территории, идет через суды. Поэтому после РАГСов люди направятся в судебные инстанции. Кроме того в суды они будут обращаться и по иным вопросам. «А судебные учреждения на данный момент и так перегружены. Поэтому нужно упростить процедуру как для граждан, так и для тех, кто будет решать их вопросы», – продолжила аналитик.

В связи с пересечением линии разграничения пенсионерами и иными получателями соцпособий, естественно, большая нагрузка будет на «Ощадбанк», в котором необходимо будет пройти идентификацию, Пенсионный фонд, управления соцзащиты населения.

Одинцова отметила, что правозащитники уже готовят свои предложения по облегчению выхода из карантина КПВВ, которые передаются в Министерство реинтеграции. Она призвала граждан при открытии линии разграничения не стараться сразу же пытаться ее пересечь, так как это только усложнит ситуацию и может быть небезопасным. Аналитик советует всем дождаться окончательных рекомендаций по выходу КПВВ с карантина, описания схемы работы всех ведомств Донбасса – такие документы в скором времени будут выписаны и обнародованы.

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