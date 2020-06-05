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Школы «ДНР» полностью переходят на российские стандарты образования

05.06.20 17:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» все школы с 1 сентября 2020 года переводят на российские образовательные стандарты, сохранив некоторые региональные особенности. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков.

«Вы знаете, что наши школьники обучаются по российским учебникам, и с 1 сентября мы практически полностью переходим на российские образовательные стандарты», – цитируют Кушакова местные интернет-ресурсы.

«Естественно у нас будут несколько предметов, которые имеют наш региональный характер, а так практически мы будем работать по российским стандартам», – добавил он.

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