Между Славянском и Краматорском временно приостановят пассажирское сообщение

Из-за вспышки коронавирусного заболевания было принято решение временно приостановить междугороднее пассажирское сообщение из Славянска. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 5 июня, на брифинге в ДонОГА.

Накануне в Славянске зарегистрировали 19 новых случаев COVID-19 за сутки.

Глава области сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям), на котором решили временно ограничить пассажирское междугороднее сообщение из Славянска до Краматорска.

«Я прошу всех отнестись с пониманием к этим временным неудобствам. Понимаю, что люди подошли к ослаблению карантина, идет расслабление в общении. Но не нужно забывать, что пандемия не завершилась, и у нас продолжаются карантинные мероприятия, даже при их некотором ослаблении», – подчеркнул Кириленко.

По его мнению, такие меры полностью оправданы и дадут результат для удержания контроля над ситуацией.