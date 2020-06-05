За долги: Шахту в Угледаре могут отключить от электроснабжения

ГП «Шахта имени Н.С. Сургая» (г. Угледар, Донецкая обл.) продолжает нарушать договорные обязательства по оплате услуг за распределение электроэнергии. Сейчас общий долг угледобывающего предприятия по графику реструктуризации задолженности составляет 296 млн грн. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Оператор системы распределения (ОСР) ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

В мае шахта нарушила график погашения этой задолженности и не оплатила 4,7 млн грн.

В этой связи ОСР предупреждает о частичном обесточивание угледобывающего предприятия. «Ограничения энергоснабжения, согласно условиям Постановления Кабинета министров №255 от 2 апреля 2020 года, состоится до технологического минимума, что оставляет возможность поддерживать жизнеобеспечение шахты», – говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что шахта имени Н.С. Сургая имеет системные проблемы с оплатой за распределение электроэнергии. Последний раз шахта получала предупреждения об обесточивании за накопление задолженностей и нарушение договорных обязательств 28 мая. «Тогда оператор системы распределения отменил отключение, поскольку руководство шахты предоставило гарантии полного погашения долга мая. Но, к сожалению, шахта снова нарушила свои обязательства», – пояснили в компании.

По условиям Нового рынка электроэнергии, ОСР должен закупать электроэнергию на условиях авансовых платежей, но из-за накопления долгов государственными шахтами не имеет возможности это делать. Кроме того, в период карантина у ОСР увеличились расходы на средства индивидуальной защиты персонала. Задолженности клиентов угрожают своевременной ликвидации аварий, выполнению ремонтных работ и в целом безопасности и надежности электроснабжения.

Накопление и неуплата долгов клиентами напрямую влияет на возможность ОСР обеспечивать надежное электроснабжение 7 тыс. клиентов в регионе. Среди них – коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"», которая поставляет воду в 289 населенных пунктов, и критически важные объекты – больницы, в том числе Центральная городская больница Угледара.