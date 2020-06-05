С запотевшими «водолазными» очками: В «ДНР» рассказали о работе «коронавирусных» медиков

В «ДНР» одной из четырех госпитальных баз для пациентов с COVID-19 является Клиническая Рудничная больница в Макеевке. Сейчас здесь лечатся 13 человек, в их обслуживаии задействованы 58 сотрудников. Об этом в интервью местному интернет-ресурсу рассказала главный врач больницы Анна Рудниченко.

«Госпитальная база организована в анестезиологическом отделении. Оно расположено в отдельно стоящем здании, это полностью исключает возможность контакта пациентов с коронавирусом с другими посетителями больницы», – заверяет Рудниченко.

Первый пациент с коронавирусом поступил 7 апреля. С того момента клиника приняла более 50 человек с COVID-19. Сейчас на лечении остается 13 больных, один из которых поступил сегодня, 5 июня.

В процессе лечения и ухода задействовано 58 человек. График работы – сутки через трое.

«Приходя на работу, сотрудники должны принять душ и оставить свою повседневную одежду в "чистой зоне", потом они надевают защитный костюм, халат, маску, очки, перчатки, бахилы и через "шлюз" – проходное помещение с двумя плотно закрывающимися дверями – попадают в "грязную зону", где находятся пациенты», – рассказывает главврач.

По завершении смены медики снимают средства защиты и отправляют их на санобработку, затем снова принимают душ и покидают помещение через отдельный выход.

В течение суток каждые 6 часов происходит ротация, то есть за 24 часа каждый из медработников попеременно проводит равное количество времени с пациентами.

При этом, находясь в реанимации, медики сталкиваются с рядом трудностей. Одна из таких – пребывание в средствах индивидуальной защиты продолжительное время. «Это крайне неудобно. Представьте, что кроме повседневной одежды вы надели хлопчатобумажный костюм и специальный халат с плотными манжетами, плюс респиратор, который усложняет дыхание и нагревается от него. Глаза защищены очками, похожими на водолазные, или специальным щитком, которые достаточно быстро запотевают, а протереть их нельзя, так как во время работы их снимать запрещено. Медики видят все, как из окна автомобиля во время дождя, и при этом продолжают работать с больными», – рассказывает Рудниченко.

Еще одна особенность работы с «тяжелыми» пациентами заключается в необходимости обучать каждого из них специальной схеме дыхания для локализации воспалительного процесса, а пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, – входить в резонанс с аппаратом.

«Человек должен научиться не сопротивлялся тому вдоху, который за него делает аппарат. Этот процесс достаточно сложный, в том числе психологически. С некоторыми пациентами возникают проблемы и их приходится медикаментозно седировать», – продолжила главврач.

По ее словам, случаев заражения вирусом медиков этой больницы пока не зафиксировано.