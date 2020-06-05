Треть всех заболевших: В «ЛНР» объяснили, почему в одном из городов не снимают карантин

Ситуация с заболеваемостью в Свердловске (после переименования – Должанск, неподконтрольная украинским властям часть Луганщины) пока не позволяет отменить действие ранее введенного в городе режима строгой самоизоляции. Об этом сегодня, 5 июня, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

«Несмотря на меры, введенные на территории Свердловска, у нас самая высокая заболеваемость в ЛНР регистрируется именно там. 70% всех случаев осложнений коронавирусной пневмонии зарегистрированы именно в Свердловске, и более 55% летальных случаев коронавирусной пневмонии – это тоже Свердловск», – сказала Пащенко.

По ее словам, 30% всех случаев заболевания COVID-19 в «ЛНР» зарегистрированы именно в Свердловске, при этом население города составляет всего 7% от общего числа проживающих в «ЛНР».

«Одна из причин такого массового заражения – то, что Свердловск – это приграничная территория, и выражена миграция населения с территории ЛНР за ее пределы», – заявила «министр».

В то же время она уверяет, что заболеваемость коронавирусом в «ЛНР» пошла на спад.

Напомним, строгий режим самоизоляции жителей, запрет на въезд/выезд из Свердловска введен 23 апреля. По состоянию на 5 июня в «ЛНР» зарегистрирована девятая смерть от COVID-19, всего подтверждены 429 случаев заболевания, из них 341 человек выздоровел.