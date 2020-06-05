Меркель поддержала изменения в Трехсторонней контактной группе по Донбассу

Сегодня, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию, сообщает пресс-служба главы государства.

«Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату», – отметил Владимир Зеленский.

Собеседники сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата.

«Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине», – отметил президент Украины.

Канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, инициированных Украиной.

Владимир Зеленский также проинформировал канцлера ФРГ о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны международных партнеров Украины.

Кроме того, обсуждался также ряд вопросов украинской-немецкой двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

Президент Украины поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата «G-7» до полного восстановления территориальной целостности Украины.