Карантин: В «ДНР» рассказали, сколько людей выпустили в Россию

С начала карантина в «ДНР» получили разрешение на проезд в Россию 757 человек. Об этом сегодня, 5 июня, рассказал руководитель общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.
При этом заявки на пересечении «границы» с Россией поступили от 2 585 жителей.
Муратов напомнил, что с 14 марта выезд в Российскую Федерацию из «ДНР» временно ограничен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В «республике» решение о выдаче разрешений на выезд принимает штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Выезд из «ДНР» в Россию разрешен только в особых случаях:
- если человек имеет постоянную прописку в РФ;
- в случае служебной командировки;
- при необходимости пройти лечение;
- на похороны при смерти близкого родственника;
- для грузовых автомобилей (водителей и сопровождающих груз лиц).
Муратов отметил, что за истекший период в большинстве случаев жители выезжали в РФ по работе. Основанием для этого служит приглашение российской стороны.
Напомним, что один из основателей «ДНР» Андрей Пургин отмечал, что при карантине усложнился проезд из «Л-ДНР» в Россию и обратно. Если раньше это можно было сделать при наличии только российского паспорта, то теперь в обязательном порядке нужно при себе иметь и «республиканский». Это же подтверждает житель Луганска, который описал, как добирался из РФ в «ЛНР».