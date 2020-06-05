Карантин: В «ДНР» рассказали, сколько людей выпустили в Россию

С начала карантина в «ДНР» получили разрешение на проезд в Россию 757 человек. Об этом сегодня, 5 июня, рассказал руководитель общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

При этом заявки на пересечении «границы» с Россией поступили от 2 585 жителей.

Муратов напомнил, что с 14 марта выезд в Российскую Федерацию из «ДНР» временно ограничен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В «республике» решение о выдаче разрешений на выезд принимает штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Выезд из «ДНР» в Россию разрешен только в особых случаях:

если человек имеет постоянную прописку в РФ;

в случае служебной командировки;

при необходимости пройти лечение;

на похороны при смерти близкого родственника;

для грузовых автомобилей (водителей и сопровождающих груз лиц).

Муратов отметил, что за истекший период в большинстве случаев жители выезжали в РФ по работе. Основанием для этого служит приглашение российской стороны.

Напомним, что один из основателей «ДНР» Андрей Пургин отмечал, что при карантине усложнился проезд из «Л-ДНР» в Россию и обратно. Если раньше это можно было сделать при наличии только российского паспорта, то теперь в обязательном порядке нужно при себе иметь и «республиканский». Это же подтверждает житель Луганска, который описал, как добирался из РФ в «ЛНР».