Президент Зеленский предлагает узаконить частные армии в Украине

В Украине разрабатывают законопроекты о частных военных компаниях. Об этом сегодня, 5 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, передает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что понять проблемы ветеранов и семей героев, погибших за независимость нашего государства, могут только непосредственные участники боевых действий. Поэтому одной из задач совета станет наработка соответствующего плана действий по преодолению проблем ветеранов.

«Нам нужен глобальный план. Нормальная, живая стратегия. Чтобы мы с вами увидели: что-то мы сможем решить постановлением правительства, что-то – законом; это – при поддержке президента, а это – с бизнесом», – сказал Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Консультативный совет, например, может присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний.

«Есть два проекта закона о частной армии, которые пока не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрены никакие ограничения. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», – отметил Зеленский.

Он предложил Консультативному совету по делам ветеранов присоединиться и помочь разработать сбалансированный законопроект.

Президент подчеркнул, что первоочередные законодательные наработки совету стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия текущей сессии.

Консультативный совет ветеранов, состоящий из 7-ми подгрупп, планирует собираться еженедельно.