На Луганщине ослабят карантин: Что разрешат

В Луганской области сегодня, 5 июня, провела заседание региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Принято решение переходить на новый этап ослабления карантина, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как сообщил на заседании заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Жданов, Луганщина находится на последнем месте в стране по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

«По состоянию на 5 июня на территории Луганской области зарегистрировано по первичным диагнозам 426 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 51 случай лабораторно подтвержден методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в вирусологической лаборатории ГУ "Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины". Интенсивный показатель составляет 7,7 случаев на 100 тыс. населения. Инцидентность по области за последние 7 дней составляет 0,75. Выздоровели 43 больных», – рассказал Жданов.

Он сообщил, что в инфекционных отделениях Луганской области на стационарном лечении находятся 3 человека, 5 больных лечатся амбулаторно.

Жданов также рассказал, что из 51 подтвержденного случая – 15 случаев у прибывших из-за границы, в 36 случаях зарегистрирована местная передача коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников случаи заболевания не зарегистрированы.

В данное время на самоизоляции находится 234 человека с использованием сервиса «Дій вдома», по которым осуществляется медико-санитарный надзор.

По результатам доклада об эпидситуации в области и с учетом обсуждения, комиссия решила с 5 июня позволить:

деятельность учреждений питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

лицам, достигшим 60-летнего возраста, не соблюдать обязательства по самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий при осуществлении контроля за соблюдением физической дистанции между участниками не менее 1,5 м и пребывания не более чем одного человека на 5 кв. м площади здания, если религиозное мероприятие проводится в помещении.

Начиная с 10 июня будет разрешена: