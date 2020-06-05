Открытие КПВВ: Эксперт пояснила, что нужно учесть «первопроходцам»

Как только откроются КПВВ, людей ожидает ряд проблем. Прежде всего – длительность прохождения линии разграничения будет занимать больше времени. Кроме того, чтобы не допустить коллапс на КПВВ, важно самосознание граждан – в первую очередь КПВВ должны пересечь те, кому это крайне важно. А иные граждане должны войти в их положение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на этом сегодня, 5 июня, акцентировала внимание менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина в ходе пресс-конференции на тему «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина».

«Первое, что нужно делать сейчас людям – очень оценивающе относиться к любым интервью и месседжам от лиц из правительства, даже если они на первый взгляд выглядят как официальная информация. Например, нам звонили люди и говорили, что была официальная информация, что после 11 июня КПВВ откроют. Но наш ответ был: любое число после 11 июня оно, прежде всего, – "после"», – пометила Вершинина.

Она рассказала, что с начала карантина к специалистам их организации в Донецкой и Луганской областей обратились более 200 человек за помощью в пересечении линии разграничения по гуманитарным потребностям. «Была ситуация, когда женщина привезла ребенка на лечение в "Охматдете", но не имела денег проживать на подконтрольной части и пыталась вернуться домой [в "ДНР"]. Большое количество людей, которые просто из-за карантина потеряли работу, живут на Донбассе просто в палатках, ожидая, что вот-вот КПВВ откроют и они смогут вернуться домой. Некоторые приехали на 1-2 дня, чтобы пройти идентификацию и не потерять пенсионные и социальные выплаты, но вернуться в "Л-ДНР" они уже не смогли и вынуждены были жить вблизи КПВВ», – перечислила Вершинина наиболее частные случаи.

Таким образом, фактически с 14 марта скопилось большое количество людей, которые ждут открытия КПВВ именно для того, чтобы вернуться домой – как на подконтрольную, так и на неподконтрольную территорию. И Вершинина призывает иных граждан проявить сознательность и дать возможность именно таким заложникам карантина первым пересечь КПВВ.

«Из 200 человек, которые обращались в нашу организацию за помощью в пересечении КПВВ по гуманитарным потребностям, к сожалению, ни один человек не смог пересечь линию разграничения. Ни один человек не смог поехать в Донецк, чтобы похоронить отца, ни ради того, чтобы воссоединиться с ребенком после лечения. Поэтому я прошу всех, кто может, – подождать. И дать возможность первым пересечь КПВВ тем, кому это крайне необходимо», – акцентировала правозащитница.

Самая многочисленная группа лиц, которые захотят пересечь линию разграничения в первый месяц, – это получатель украинских пенсий и социальных выплат, которые постоянно проживают в «Л-ДНР». Вершинина напоминает, что этим людям нет смысла спешить и перегружать КПВВ, у них в запасе есть еще много времени.

«Есть люди, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию для оформления социальных выплат, пенсий, выплат по рождению ребенка, для обновления паспортов и иных административных процедур. Они имеют в запасе 30 дней, отсчет которых начнется от официальной даты окончания карантина – а не от даты открытия КПВВ. Подчеркиваю: 30 дней от окончания карантина будет действовать мораторий на отмену справок ВПЛ и приостановку выплат. А возможно даже, что правительство пойдет навстречу и продолжит срок моратория – для того, чтобы не возник коллапс. Потому что, если продлить этот срок на 60 или 90 дней, то мы можем существенно снизить нагрузку на КПВВ», – отметила правозащитница.

«Я призываю всех людей, получателей социальных услуг и административных процедур, отложить эти свои планы. Подумайте о том, что все-таки 30 дней – это целый месяц, и это не так мало. И еще не начался отсчет этих 30 дней. Дайте возможность пересечь КПВВ тем людям, которые должны возвратиться домой», – обратилась она.

Также людям нужно готовиться к тому, что с выходом КПВВ с карантина пересечение линии разграничения увеличится по времени из-за новых мер. «Ведь будет измерение температуры, опрос о состоянии здоровья. Т. е. процесс не будет быстрее, чем ранее», – добавила представитель программы «Советник по вопросам ВПЛ».

Кроме того, еще окончательно не решен вопрос с прохождением 14-дневной обсервации после пересечения КПВВ. По мнению Вершининой, здесь нужно разделить людей – которые прибудут на подконтрольную территории для длительного нахождения (возвращаются домой) и тех, кто приезжает для разового получения социальной или административной услуги и планирует вернуться в «Л-ДНР» в этот же или на следующий день. «Я понимаю людей, которые верят, что обсервация необходима, что она поможет выявить зараженных. И понимаю их страхи, в случае отмены обсервации. Но я также уверена, что для людей, которые пересекают линию разграничения на один день, обсервация не даст никакого позитивного эффекта», – сказала она.

«Люди, которые вынуждены выезжать для получения короткой социальной или административной услуги должны иметь возможность как можно быстрее вернуться домой. Это уменьшит нагрузку на систему и причинит меньше вреда самим пересекающим. Потому что обсервация – это тоже ресурсы, это тоже деньги на проживание. Государство не может полностью оплачивать проживание и питание – люди делают это сами. И представить себе такую нагрузку на бюджет семьи – это просто дополнительный травмирующий фактор», – подчеркнула правозащитница.

В заключении Вершинина еще раз акцентировала на сознательности граждан, и чтобы каждый проанализировал и определился – насколько срочно ему необходимо пересечь линию разграничения. Если же все люди, которые ждут открытия КПВВ, в один день ринутся к линии разграничения, «то скорее всего, мы получим коллапс и большой риск заражения их COVID-19». «Я хочу напомнить печальную статистику, что только вчера, 4 июня, на подконтрольной части Украины выявили около 600 новых заражений. Лекарства от коронавирусной инфекции не существует, вакцины – не существует. Мы же, в первую очередь, сами заинтересованы в том, чтобы не заразиться», – резюмировала эксперт.

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