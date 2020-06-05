В Славянске полностью закрывают междугороднее пассажирское сообщение

В связи с резким распространением коронавирусной инфекции произошли изменения в транспортном междугородном сообщении между Славянском и другими городами Донецкой области, передает «Деловой Славянск».

Как известно, 4 июня в городе зарегистрировали сразу 19 случаев COVID-19.

«В связи с этим, по нашей информации, с 6 июня отменяются все маршруты и закрывается движение с автовокзала Славянска в другие города Донецкой области до особого распоряжения. Помимо того пассажирские поезда, следующие через станцию Славянск на ней останавливаться не будут», – пишет издание.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что в новом очаге инфекции в Славянске выявлено уже 30 человек. Вспышка произошла на одном из предприятий города. Определены еще 314 контактных лиц, которые связаны и общались с заболевшими, соответственно, эпидситуация в городе может усложниться. Всего с начала пандемии, по данным ОГА, в Славянске зарегистрированы 37 случаев заболевания COVID-19.