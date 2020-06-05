На танках, в масках и перчатках: В «ДНР» рассказали, как пройдет военный парад

В неподконтрольном украинской власти Донецке 24 июня должен состояться военный парад, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне. В шествии примут участие около 2500 представителей военизированных формирований, как всегда будет продемонстрирована военная техника.

В «минздраве ДНР» заверяют, что все участники парада – а это «личный состав народной милиции, министерств и ведомств, воспитанники военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия"» – сдадут тест на коронавирус.

Кроме того, во время марша все будут масках, которые следует менять каждые 2 часа, а также в перчатках. Будет проводиться термометрический контроль.