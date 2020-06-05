Под патронатом Папы Римского: Глава Ватикана содействует освобождению Виталия Маркива

Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сегодня, 5 июня, шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с понтификом, передает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, стороны обсудили сложившуюся кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, в первую очередь гуманитарные вызовы, которые встали перед миром.

Также президент Зеленский проинформировал Папу Римского о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к нему с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса, в незаконно аннексированном Крыму и в России.

«Его Святейшество поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива», – говорится в сообщении.

Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, усиление взаимодействия в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализации совместных инициатив в этом направлении.

Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.