Остался без присмотра: На Донетчине утонул 4-летний малыш

В селе Новогнатовка (Волновахский р-н Донецкой обл.) 4-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, упал в водоем. Родители не успели спасти ребенка. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

Несчастный случай произошел 4 июня. Полицию вызвала бабушка мальчика. На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь, наряд спасательной службы и следственно-оперативная группа.

«Было установлено, что 28-летняя жительница села Новогнатовка вместе с маленьким сыном находилась во дворе частного дома, а отчим находился на пасеке недалеко от дома. По словам матери, она на короткое время зашла в помещение по домашним делам, а ее малолетний сын остался играть на улице. Женщина вернулась через 5 минут и, не увидев сына, начала его искать. Мальчика нашли мертвым в водоеме недалеко от дома семьи», – рассказали в полиции о подробностях происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

В полиции Донетчины отмечают, что это уже второй случай гибели детей на воде за месяц. 1 июня в Славянском районе в водоеме утонул несовершеннолетний мальчик. Во время рыбалки он потянулся за удочкой, упал в воду и не смог выбраться на берег.