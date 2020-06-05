RU
Все новости

Из-за угрозы вторжения РФ усилили охрану инфраструктуры, – командующий ООС

05.06.20 20:24
Сергей Наев / Фото из открытых источников
Сергей Наев / Фото из открытых источников

Украинские военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях в связи с угрозой возможного вторжения со стороны РФ. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает «Укринформ».

Он прокомментировал информацию СМИ о возможном вторжении РФ в восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.

«Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории (Северо-Крымский канал – ред.). Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, – и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры», – отметил Наев.

По его словам, к этим мероприятиям привлечены как военные, так и другие силы сектора безопасности: Служба безопасности Украины, Национальная гвардия, полиция и подразделения разведки.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк