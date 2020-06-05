Дошла до Захарченко: В Дебальцево похитили президента Федерации ушу Донетчины

С 2015 года в плену «ДНР» удерживается Олег Шевандин – бизнесмен и президент Федерации ушу в Донецкой области. Его весной 2015 года в Дебальцево похитили представители «7-й бригады ДНР». Спортсмена якобы обвинили в том, что он разведчик, действовавший в интересах Украины.

Его супруга Лариса занималась собственным расследованием. Она связывалась со всей «верхушкой ДНР» (общалась даже с первым «главой ДНР» Александром Захарченко) в попытках найти мужа, но все было тщетно. На данный момент удалось найти лишь автомобиль Шевардина, где находится сам Олег – до сих пор не известно

Как рассказала «Радио Свобода» Лариса, они с семьей жили в Дебальцево. Когда начались боевые действия, они с мужем, сыном и родителями выехали на подконтрольную Украине территорию. «Весь семейный бизнес остался на неподконтрольной территории: он был "отжат" или разрушен», – говорит она.

Мама Олега выехала к родственникам в Харьковскую область, но 30 апреля 2015 года она решила вернуться в Дебальцево. Ларисе с Олегом ничего не оставалось делать, как отправиться за ней в «ДНР». «В город заехали поздним вечером, до квартиры добрались уже после так называемого комендантского часа. На "военном" блокпосту "ДНР", который был возле нашего дома, боевики с особым пристрастием осматривали машину, задавали много вопросов. Это было тревожно, но нам уже некуда было деваться», – говорит супруга пленника.

Шевандины переночевали в своей квартире, а утром муж сам на автомобиле направился к маме в другой район города. «Когда проснулась – начала звонить мужу на мобильный, но телефон не отвечал. Дозвонилась спустя несколько часов – супруг сказал, что занят и не может говорить, но я поняла, что он в беде. К вечеру ему еще раз дали ответит на звонок: "Мне нужно искать помощь?" – спросила. Он ответил: "Да"», – вспоминает Лариса, добавив, что на тот момент мужу был 51 год.

Свидетели видели, что Олега похитили люди в масках: надели ему мешок на голову и увезли вместе с автомобилем. «"Военный комендант" [Дебальцево] сказал, что наша машина находится на территории "штаба 7-й бригады ДНР". Мы даже приехали вместе с ним и сотрудниками "прокуратуры" в штаб этого подразделения "ДНР". Мужа там не было, зато был наш автомобиль – внедорожник Тойота. Люди в штабе "7-й бригады" сказали, что Шевандин был у нас сегодня утром, его увезли в Донецк люди в масках. А потом добавили, что в машине, якобы, нашли какие-то флешки и карты Луганской области. Звучали фразы, мол, мы и сами не знали, кого задерживаем, а тут оказался разведчик, работающий в интересах Украины... Сказали, что машина останется на территории их базы, пока командир бригады с позывным "Заря" не распорядится вернуть ее», – рассказала Лариса.

Она отмечает, что их семья не скрывала проукраинские взгляды, но точно знает, что обвинения «ДНР» не соответствуют действительности. Ведь Олег не собирался в Луганскую область, и не было у него никаких флешек.

Лариса начала сама искать мужа, ходить по разным «ведомствам». В Донецке ей сказали, что «муж шпион, который сотрудничал со спецслужбами Украины и им занимается "МГБ". Позже вместо "МГБ" сами же боевики стали называть ФСБ».

«Когда мы второй раз приехали на базу "7-й бригады", машины уже не было. Но мне тогда казалось: если найти наш внедорожник, то можно будет найти и супруга. Все-таки там могут быть какие-то зацепки, машина – первая улика», – отмечает Шевандина.

Правозащитник Александр Кудинов рассказал «Сайту города Мариуполя», что изначально уголовные дела о пропаже Олега Шевандина были открыты и на подконтрольной Украина территории, и в «ДНР».

«А 26 апреля 2016 года супруге Олега позвонили и сказали, что в Донецке задержали автомобиль. Я поехал с ней к следователю "прокуратуры ДНР", и нам показали реальный технический паспорт», – говорит Кудинов.

Правозащитнику удалось уговорить представителей «ДНР» отдать Шевандиным автомобиль под ответственное хранение. С постановлением «следователя» из Донецка, но без документов, машину удалось перегнать в Киев.

Владельцем автомобиля был сын Олега Шевандина – Алексей. «Алексей поехал в Мариуполь и хотел получить документы в МРЭО. Но его, мягко говоря, отшили, сказав, что он к этой машине уже не имеет отношение, якобы он ее продал», – отметил Кудинов.

Позже выяснилось, что новыми владельцами автомобиля являются люди из Старобешевского района, которых на ней и задержали в «ДНР» при попытке выехать в Россию.

Кудинов говорит, что продажа была осуществлена по фиктивному техническому паспорту, выданному сотрудниками МВД Украины в Мариуполе. В этой связи правозащитник инициировал возбуждение уголовного дела на работников мариупольского сервисного центра.

Автомобиль «проявился», но о самом Олеге Шевандине никто не слышал уже 5 лет. В «ДНР» говорят супруге, что он был «вроде бы в Донецке», но в списках пленных его нет и никто из освобожденных украинских заложников не вспоминал этого человека.

«Я узнал, что человек, причастный к похищению автомобиля и Олега в Дебальцево, уже в Киеве. Он прошел по программе "Тебя ждут дома" и поэтому находится под защитой СБУ. Ему не задают вопросов о похищении, а на территории "ДНР" он числится в розыске по этому эпизоду», – говорит Александр Кудинов.

Сейчас правозащитник находится в Киеве, пытаясь привлечь к ответственности человека, который был причастен к похищению. Он напомнил, что программа «Тебя ждут дома» предусматривает повторное возбуждение уголовного производства против человека, если появляются новые факты его преступлений.

«С мужем за все это время мне удалось поговорить только два раза – оба были в первые сутки после похищения. За 5 лет мы ни разу не связывались, я не знаю, где он, и что с ним. Последнее место, где, как говорят сами боевики, находился Олег, – Донецк. Спустя пять лет его официальный статус «пропавший без вести», хотя известно и место похищения, и имена похитителей. Есть масса свидетелей и фотографии машины на территории так называемой "военной базы" группировки "ДНР" в Донецке. Просто дело стало громким, его расследовали по обе стороны линии разграничения, и теперь люди, похитившие мужа, скрываются от ответственности», – считает Лариса Шевандина.