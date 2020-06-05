«Укрзализныця» прекращает продажу билетов в Славянск: Что предлагают пассажирам

В Славянске (Донецкая обл.) с 6 июня временно отменяется остановка поездов дальнего и пригородного сообщения и прекращается продажа билетов в город. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации», – пояснили в «Укрзализныце».
Остановку на станции Славянск делали поезда дальнего следования:
- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- №712/711 Киев – Константиновка;
- №126/125 Киев – Константиновка.
Пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.
Кроме того, не будут останавливаться на станциях Шпичкино, Славянск, Им. Кожушко, Славкурорт, Шидловская такие пригородные поезда:
- №6018 Фенольная – Лиман;
- №6225 Святогорск – Краматорск;
- №6002 Славянск – Святогорск;
- № 6208 Славянск – Курдюмовка;
- №6231 Святогорск – Фенольная;
- №6244 Фенольная – Близнюки;
- №6251 Близнюки – Фенольная;
- №6072 Фенольная – Славянск;
- №6004 Константиновка – Лиман;
- №6249 Лиман – Фенольная;
- №6219 Лиман – Близнюки.
В «Укрзализныце» отметили, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет возобновлена остановка по станции Славянск и продажа билетов назначением до этого населенного пункта.
Напомним, сегодня, 5 июня, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что в новом очаге инфекции в Славянске выявлено уже 30 человек. Вспышка произошла на одном из предприятий города. Определены еще 314 контактных лиц, которые связаны и общались с заболевшими, соответственно, эпидситуация в городе может усложниться. Всего с начала пандемии, по данным ОГА, в Славянске зарегистрированы 37 случаев заболевания COVID-19.