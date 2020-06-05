«Укрзализныця» прекращает продажу билетов в Славянск: Что предлагают пассажирам

В Славянске (Донецкая обл.) с 6 июня временно отменяется остановка поездов дальнего и пригородного сообщения и прекращается продажа билетов в город. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации», – пояснили в «Укрзализныце».

Остановку на станции Славянск делали поезда дальнего следования:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;

№712/711 Киев – Константиновка;

№126/125 Киев – Константиновка.

Пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

Кроме того, не будут останавливаться на станциях Шпичкино, Славянск, Им. Кожушко, Славкурорт, Шидловская такие пригородные поезда:

№6018 Фенольная – Лиман;

№6225 Святогорск – Краматорск;

№6002 Славянск – Святогорск;

№ 6208 Славянск – Курдюмовка;

№6231 Святогорск – Фенольная;

№6244 Фенольная – Близнюки;

№6251 Близнюки – Фенольная;

№6072 Фенольная – Славянск;

№6004 Константиновка – Лиман;

№6249 Лиман – Фенольная;

№6219 Лиман – Близнюки.

В «Укрзализныце» отметили, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет возобновлена остановка по станции Славянск и продажа билетов назначением до этого населенного пункта.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что в новом очаге инфекции в Славянске выявлено уже 30 человек. Вспышка произошла на одном из предприятий города. Определены еще 314 контактных лиц, которые связаны и общались с заболевшими, соответственно, эпидситуация в городе может усложниться. Всего с начала пандемии, по данным ОГА, в Славянске зарегистрированы 37 случаев заболевания COVID-19.