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ВНО-2020: Какие предметы самые популярные среди выпускников

05.06.20 20:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2020 году на внешнее независимом оценивании (ВНО) наиболее популярными предметами являются традиционно украинский язык и литература, а также история Украины. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

По информации УЦОКО, в этом году участники ВНО сдадут более 1 227 000 тестов по различным учебным предметам.

Самыми популярными учебными предметами являются:

  • украинский язык и литература – 369 767 зарегистрированных (30%);
  • история Украины – 264 081 чел. (22%);
  • математика – 186 204 чел. (15%);
  • география – 130 957 чел. (11%);
  • биология – 113 944 чел. (9%).

В УЦОКО напомнили, что основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике.

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