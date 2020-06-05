ВНО-2020: Какие предметы самые популярные среди выпускников

В 2020 году на внешнее независимом оценивании (ВНО) наиболее популярными предметами являются традиционно украинский язык и литература, а также история Украины. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

По информации УЦОКО, в этом году участники ВНО сдадут более 1 227 000 тестов по различным учебным предметам.

Самыми популярными учебными предметами являются:

украинский язык и литература – 369 767 зарегистрированных (30%);

история Украины – 264 081 чел. (22%);

математика – 186 204 чел. (15%);

география – 130 957 чел. (11%);

биология – 113 944 чел. (9%).

В УЦОКО напомнили, что основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике.