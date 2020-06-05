В Мариуполе «бедных» и «богатых» пенсионеров примерно поровну

В Мариуполе насчитывается 142 802 пенсионера, из них 10 280 (7%) получают минимальную пенсию. «Богатых» же пожилых людей в городе – на 740 человек меньше. Об этом сообщили в Мариупольском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины Донецкой области, передает «Сайт города Мариуполя».

По данным ПФУ, на сегодняшний день размер минимальной пенсии составляет 40% от минимальной заработной платы – 1 638 грн. Отметим, что уровень бедности по абсолютному критерию (когда расходы ниже фактического прожиточного минимума) по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2 102 грн.

Основная часть мариупольских пенсионеров (79 378 чел. или 56%) получают пенсию от 2,5 до 5 тыс. грн.

От 5 тыс. до 10 тыс. грн пенсии получают 33 905 мариупольцев (24%).

И только 9 540 пенсионерам (6,7%) начислены выплаты более 10 тыс. грн.

Стоит отметить, что по сравнению с 2019 годом число пенсионеров в Мариуполе увеличилось на 6 812 человек.

Напомним, по данным Минсоцполитики, в мае провели индексацию пенсий на 11%. Она коснулась 6,9 млн украинцев, в том числе 680,7 тыс. пенсионеров в Донецкой области.

1 июля уровень минимальной пенсии вырастет до 1 712 грн, а с 1 декабря – до 1 769 грн в месяц.