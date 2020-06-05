Проект модернизации водоснабжения Донетчины приостановлен из-за COVID-19

У КП «Компания "Вода Донбасса"» накопилась задолженность по электроэнергии в сумме почти 4 млрд грн. Кроме того, кризис с коронавирусом повлиял на планы по модернизации водоснабжения в области. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, задолженность сформировалась как подконтрольной украинским властям, так и на неподконтрольной территории. «1,4 млрд грн на временно оккупированной территории, около 2,5 млрд грн – на подконтрольной территории. Основное – это разница в тарифах за электроэнергию, которые были установлены, потому что лицензиатом коммунального предприятия "Вода Донбасса" является НКРЕКП, они устанавливают тарифы», – пояснил Кириленко.

Что касается задолженности водоканалов, которые входят в систему КП «Вода Донбасса», она составляет от 30 до 50% по состоянию на начало мая.

Глава области уточнил, что водоканалы, которые входят в состав предприятия, оплачивают свою кредиторскую задолженность пропорционально.

«Идем таким путем: уровень оплаты за потребленную воду и электроэнергию соответствует уровню поставки воды. То есть процент оплаты соответствует проценту поставок воды», – сказал Кириленко.

Он добавил, что эта проблема находится на контроле и у руководства государства. Кроме того, была разработана концепция модернизации водоснабжения региона и презентована на Инвестиционном форуме в Мариуполе еще в октябре прошлого года.

«Есть проектно-сметная документация почти на всю подконтрольную территорию Донецкой области. К сожалению, реализация несколько отложена по причине эпидемии коронавируса», – констатировал глава ОГА.

В то же время, отметил Кириленко, международные инвесторы продолжают реализовывать свои намерения по выделению дополнительных средств для решения вопроса по модернизации водоснабжения.

«Потому что задолженность и тарифы – мы можем на национальном уровне упорядочить и выровнять эту ситуацию, но модернизация старых водопроводов требует значительных вложений и непосредственно больших международных средств», – резюмировал глава области.