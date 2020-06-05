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Несмотря на карантин и ООС: Министр инфраструктуры оценил работу Мариупольского порта (Видео)

05.06.20 21:47

Мариупольский морской торговый порт продолжает демонстрировать положительный рост, несмотря на коронакризис и особенности расположения в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что сегодня, 5 июня, посетил ГП «Мариупольский МТП» и ознакомился с его работой.

«За I квартал этого года в порту осуществлена перевалка 2 млн 211 тыс. тонн грузов. Это на 33% больше по сравнению с январем-мартом 2019-го. Доходы предприятия за первые 3 месяца 2020-го увеличились на 24%», – констатировал министр.

В порту продолжается реализация важных инфраструктурных проектов:

  • строительство зернового терминала на территории;
  • реконструкция причальных сооружений, операционных акваторий;
  • реконструкция гидротехнической части причала №4.

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