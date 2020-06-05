Несмотря на карантин и ООС: Министр инфраструктуры оценил работу Мариупольского порта (Видео)

Мариупольский морской торговый порт продолжает демонстрировать положительный рост, несмотря на коронакризис и особенности расположения в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он отметил, что сегодня, 5 июня, посетил ГП «Мариупольский МТП» и ознакомился с его работой.
«За I квартал этого года в порту осуществлена перевалка 2 млн 211 тыс. тонн грузов. Это на 33% больше по сравнению с январем-мартом 2019-го. Доходы предприятия за первые 3 месяца 2020-го увеличились на 24%», – констатировал министр.
В порту продолжается реализация важных инфраструктурных проектов:
- строительство зернового терминала на территории;
- реконструкция причальных сооружений, операционных акваторий;
- реконструкция гидротехнической части причала №4.